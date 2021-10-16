«Лестер» — «МЮ»: счет матча 4:2, обзор голов

В матче 8-го тура чемпионата Англииодержал домашнюю победу надсо счетом 4:2.

Счет в матче на 19-й минуте открыли хозяева. Мейсон Гринвуд от угла штрафной мощно пробил в дальнюю штангу, от которой мяч влетел в сетку ворот «Лестера».

«Лисы» отыгрались на 31-й минуте. Ихеаначо, который отобрал мяч на фланге у Магуайра и сделал голевой пас на Юри Тилеманса, который с линии штрафной пробил в дальний верхний угол.

На 78-й минуте хозяева вышли вперед. Чаглар Сёюнджю после навеса с углового оказался в нужное время и в нужном месте. Де Хеа парировал удар Дака, после чего мяч отлетел к Сёюнджу, с метра вколотившего его ногой в сетку.

На 82-й минуте счет вновь сравнялся. Шикарный пас Линделёфа со своей половины поля вывел Рашфорда один на один со Шмейхелем. Маркус легко переиграл вратаря, пробив по центру.

Но всего минуту спустя Джейми Варди получил мяч в середине штрафной и вколотил его в дальний верхний угол ворот «МЮ».

А в компенсированное время Патсон Дака на дальней штанге замкнул навес после флангового штрафного, сняв все вопросы о победителе.

Футбол. Англия. Премьер-лига Лестер — Манчестер Юнайтед 4:2 Голы: 0:1 Мэйсон Гринвуд (19'), 1:1 Юри Тилеманс (31'), 2:1 Чаглар Сёюнджю (78'), 2:2 Маркус Рашфорд (82'), 3:2 Джейми Варди (83') Лестер: Каспер Шмейхель, Даниэль Амарти, Джонни Эванс (Янник Вестергор, 88'), Чаглар Сёюнджю, Рикарду Перейра, Юри Тилеманс, Бубакари Сумаре, Тимоти Кастань, Джеймс Мэддисон (Айосе Перес, 73'), Келечи Ихеаначо (Патсон Дака, 77'), Джейми Варди Манчестер Юнайтед: Криштиану Роналду, Джейдон Санчо (Маркус Рашфорд, 65'), Бруну Фернандеш, Мэйсон Гринвуд (Джесси Лингард, 80'), Поль Погба, Неманья Матич (Скотт МакТоминай, 80'), Люк Шоу, Гарри Магуайр, Виктор Нильссон Линделёф, Аарон Ван-Биссака, Давид де Хеа Предупреждения: Виктор Нильссон Линделёф (52'), Аарон Ван-Биссака (85'), Поль Погба (86')

«Лестер» набрал одиннадцать очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице АПЛ. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками занимает пятую строчку.

В следующем туре 24 октября команда Брендана Роджерса в гостях сыграет против «Брентфорда», а «МЮ» в этот же день примет дома «Ливерпуль».