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    Дубль Холанда помог дортмундской «Боруссии» победить «Майнц»

    «Боруссия» Д — «Майнц»: счет матча 3:1, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» одержала домашнюю победу над «Майнцем» (3:1) в матче восьмого тура чемпионата Германии.

    «Боруссия» Д
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    «Боруссия» Д

    Счет уже на 3-й минуте игры открыли хозяева — отличился Марко Ройс. Удвоил преимущество хозяев форвард Эрлинг Холанд, реализовав пенальти на 54-й минуте.

    На 87-й минуте Джонатан Буркардт сократил отставание «Майнца» до одного мяча, но в компенсированное время Холанд оформил дубль, установив окончательный счет.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Боруссия Д — Майнц 2:0
    Гол: 1:0 Марко Ройс (3') Боруссия Д: Грегор Кобель, Тома Мёнье, Мануэль Аканджи, Матс Хуммельс, Нико Шульц, Юлиан Брандт, Эмре Джан, Джуд Беллингхэм, Марко Ройс, Дониелл Мален, Эрлинг Холанн Майнц: Карим Онисиво, Маркус Ингвартсен, Жан-Поль Бутьюс, Андерсон Лукоки, Леандро Баррейро Мартинс, Anton Stach, Никлас Тауэр, Мусса Ньякат, Штефан Белл, Сильван Видмер, Робин Центнер Предупреждения: Нико Шульц (13'), Мануэль Аканджи (35')

    Команда из Дортмунда набрала 18 очков и возглавила таблицу Бундеслиги, а клуб из Майнца с 10 очками располагается на десятой строчке турнирной таблицы.

    В следующем туре «Майнц» 22 октября примет на своем поле «Аугсбург», а «Боруссия» на следующий день проведет выездной матч против «Арминии».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В параллельном матче «Фрайбург» на своем поле сыграл вничью с «Лейпцигом» — 1:1.

    На 32-й минуте Эмиль Форсберг вывел «Лейпциг» вперед, реализовав пенальти. Однако во втором тайме Ву-Юн Чун сравнял счет на 63-й минуте.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Фрайбург — РБ Лейпциг 1:1
    Голы: 0:1 Эмиль Форсберг (пенальти) (32'), 1:1 У Ён Чон (64') Фрайбург: Марк Флеккен, Мануэль Гульде (Роланд Шаллаи, 46'), Филипп Линхарт, Нико Шлоттербек, Kilian Sildillia, Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Кристиан Гюнтер, У Ён Чон (Нильс Петерсен, 76'), Лукас Хёлер, Винченцо Грифо РБ Лейпциг: Юссуф Поульсен, Доминик Собослаи (Норди Мукиэле, 78'), Эмиль Форсберг (Андре Силва, 67'), Кристофер Нкунку, Кевин Кампль, Амаду Айдара, Йошко Гвардиол (Анхелиньо, 78'), Вилли Орбан, Мохамед Симакан, Лукас Клостерман, Петер Гулачи Предупреждения: Christian Streich (33'), Jesse Marsch (37'), Амаду Айдара (44'), Йошко Гвардиол (57')

    Также в рамках восьмого тура «Герта» одержала победу над «Айнтрахтом» (2:1), «Гройтер Фюрт» уступил «Бохуму» (0:1), а «Унион» победил «Вольфсбург» (2:0).

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