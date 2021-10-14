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    Тихонов покинет «Астану» после завершения сезона

    Футбол Астана Футбол России
    Главный тренер «Астаны» Андрей Тихонов покинет свой пост по завершении сезона чемпионата Казахстана, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    Андрей Тихонов
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    Андрей Тихонов

    Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с 50-летним специалистом. «Астана» расстанется с Тихонов, даже если клуб выиграет чемпионат и кубок страны, оформив «золотой дубль».

    По данным источника, руководство команды хочет видеть на этом посту «своего» человека.

    На данный момент клуб идет на первом месте в национальном первенстве, набрав 52 очка в 23 матчах. Вторую строчку занимает «Тобол» с 52 очками.

    Тихонов работает с «Астаной» с октября 2020 года. Под его руководством клуб провел 42 матча, в которых одержал 24 победы при девяти ничьих.

    В прошлом сезоне под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Казахстана.

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