Тихонов покинет «Астану» после завершения сезона

Андрей Тихонов Фото: globallookpress.com
Руководство клуба приняло решение не продлевать контракт с 50-летним специалистом. «Астана» расстанется с Тихонов, даже если клуб выиграет чемпионат и кубок страны, оформив «золотой дубль».
По данным источника, руководство команды хочет видеть на этом посту «своего» человека.
На данный момент клуб идет на первом месте в национальном первенстве, набрав 52 очка в 23 матчах. Вторую строчку занимает «Тобол» с 52 очками.
Тихонов работает с «Астаной» с октября 2020 года. Под его руководством клуб провел 42 матча, в которых одержал 24 победы при девяти ничьих.
В прошлом сезоне под его руководством клуб занял третье место в чемпионате Казахстана.