Семак: Не думаю, что кому-то в «Зените» нужна криокамера, как у Роналду

Главный тренер «Зенита»прокомментировал информацию о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед»заказал криокамеру для восстановления после матчей.

«Позволил бы я что-то подобное игрокам "Зенита"? Пожалуйста! Но не думаю, что кому-то в "Зените" принципе может понадобиться индивидуальная криокамера.

У нас и на стадионе, и на базе — отличные возможности для восстановления. Есть и криокамеры, есть бочки со льдом… А персональная — это просто аналог. Более продвинутый, но менее удобный вариант при транспортировке.

Конечно, я пробовал погружаться в криокамеру, где температура "минус 200". Я всё пробовал. Как я могу что-то не испытав на себе, отправить на это футболиста (смеется)? На мой взгляд, это важно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».