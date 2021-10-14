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    Семак: Не думаю, что кому-то в «Зените» нужна криокамера, как у Роналду

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заказал криокамеру для восстановления после матчей.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «Позволил бы я что-то подобное игрокам "Зенита"? Пожалуйста! Но не думаю, что кому-то в "Зените" принципе может понадобиться индивидуальная криокамера.

    У нас и на стадионе, и на базе — отличные возможности для восстановления. Есть и криокамеры, есть бочки со льдом… А персональная — это просто аналог. Более продвинутый, но менее удобный вариант при транспортировке.

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    • Конечно, я пробовал погружаться в криокамеру, где температура "минус 200". Я всё пробовал. Как я могу что-то не испытав на себе, отправить на это футболиста (смеется)? На мой взгляд, это важно», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

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