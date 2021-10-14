«Химкам» запретили регистрацию новых игроков

В отношении подмосковныхбыл введен запрет на регистрацию новых футболистов, сообщает пресс-служба РФС.

В течение 14 рабочих дней подмосковный клуб обязан погасить задолженность перед «СКА-Хабаровском» по трансферу защитника Кирилла Большакова, а также проценты за нарушение сроков осуществления оплаты по данной сделке.

Отмечается, что запрет на регистрацию новых футболистов может быть снят в случае выплаты всех необходимых долгов перед хабаровчанами.

В нынешнем сезоне чемпионата России «Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков в десяти сыгранных турах.

17 октября команда Игоря Черевченко на своем поле встретятся с «Ахматом».