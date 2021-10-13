Украина не наиграла на победу в матче с Боснией, считает Ярмоленко

Полузащитник сборной Украиныподвел итоги домашнего матча отборочного турнира ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

«Тяжелый матч. Конечно, недовольны результатом. Но если быть откровенным, считаю, мы не наиграли на победу.

Мы будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там.

Босния показала хорошую игру. Это хорошая команда, в которой есть много хороших футболистов, которые играют в хороших командах.

Была тяжелая игра. Как мне кажется, ничейный результат — то, на что наиграли обе команды. Вся команда молодцы. Бились, старались.

Но как мне кажется, нужно больше играть с мячом, больше контролировать игру, играть на своих сильных качествах», — приводит слова Ярмоленко Tribuna.com.

Команда Александра Петракова проведет заключительный матч группового этапа квалификации 16 ноября в гостях против боснийцев.