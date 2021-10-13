Экс-наставник «Спартака» установил новый рекорд для сборной Швейцарии

Сборная Швейцарии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 разгромила Литву (4:0).

По информации OptaFranz, главный тренер Мурат Якин стал первым наставником сборной Швейцарии, при котором национальная команда не пропустила ни одного гола в первых четырех официальных матчах после назначения.

Ранее Швейцария дважды сыграла с Северной Ирландией (2:0, 0:0) и поделила очки с Италией (0:0).

Напомним, что экс-тренер «Спартака» возглавил сборную в начале августа.

После шести игр Швейцария с 14 очками делит лидерство с Италией в группе С, уступая ей по разнице мячей.