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    Все новости спорта

    Экс-наставник «Спартака» установил новый рекорд для сборной Швейцарии

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    Сборная Швейцарии в матче отборочного цикла ЧМ-2022 разгромила Литву (4:0).

    Мурат Якин
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    Мурат Якин

    По информации OptaFranz, главный тренер Мурат Якин стал первым наставником сборной Швейцарии, при котором национальная команда не пропустила ни одного гола в первых четырех официальных матчах после назначения.

    Ранее Швейцария дважды сыграла с Северной Ирландией (2:0, 0:0) и поделила очки с Италией (0:0).

    Напомним, что экс-тренер «Спартака» возглавил сборную в начале августа.

    После шести игр Швейцария с 14 очками делит лидерство с Италией в группе С, уступая ей по разнице мячей.

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