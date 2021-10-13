24-летнему футболисту сборной Уэльса Бруксу диагностирована онкология

Полузащитнику сборной Уэльса и Борнмута 24-летнемупоставили диагноз лимфома Ходжкина второй стадии.

«Мне очень трудно писать это сообщении. Мне поставили диагноз лимфома Ходжкина второй стадии. На следующей неделе я начну курс лечения. Несмотря на то, что это стало шоком для меня и моей семьи, прогноз положительный, и я уверен, что полностью восстановлюсь и вернусь в футбол как можно скорее.

Я хотел бы выразить признательность врачам, медсестрам, консультантам и персоналу, которые лечили меня, за их профессионализм, теплоту и понимание в течение этого периода. Я хочу поблагодарить всех в Футбольной ассоциации Уэльса, потому что без пристального внимания их медицинской бригады мы, возможно, не смогли бы обнаружить болезнь. Я также хотел бы поблагодарить "Борнмут" за всю их поддержку и помощь на прошлой неделе.

Хотя я ценю внимание и интерес средств массовой информации, я хотел бы попросить, чтобы в ближайшие месяцы уважалась моя конфиденциальность, и я поделюсь новой информации о прогрессе в лечении, когда смогу это сделать. Пока что, спасибо всем за ваши слова поддержки — это очень много значит для меня и будет значит в ближайшие месяцы. Я надеюсь, что встречусь с вами снова и буду заниматься любимым спортом очень скоро», — написал в Twitter Брукс.