Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за сборную

Нападающий сборной Португалииобновил мировой рекорд по числу голов за национальную команду.

В поединке отбора на чемпионат мира-2022 португалец сделал хет-трик в ворота Люксембурга (5:0). Таким образом, он забил за Португалию уже 116-й мячей.

Также Роналду сделал уже десять хет-триков в составе национальной команды, что позволило ему обновить свой же рекорд по их количеству за сборную, который он установил в 2019 году.

В своей группе Португалия идет на втором месте после шести сыгранных матчей отборочного этапа. Команда набрала 16 баллов и уступает одно очко лидирующей Сербии, имея при этом один поединок в запасе.