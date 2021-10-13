ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Испания идет на втором месте в группеФинальный тест для России, Испании и Нидерландов
  • 23:54
    • Сборная Дании оформила выход на ЧМ-2022
  • 23:38
    • Португалия разгромила Люксембург, Сербия победила Азербайджан
  • 00:22
    • Сборная Польши победила Албанию в матче отбора к ЧМ-2022
  • 00:11
    • Хачанов вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе
  • 23:44
    • Швеция победила Грецию в отборе ЧМ-2022, Грузия вырвала победу у Косово
    Все новости спорта

    Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за сборную

    Футбол ЧМ-2022 Сборная Португалии Португалия Сборная Люксембурга Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обновил мировой рекорд по числу голов за национальную команду.

    Криштиану Роналду
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Криштиану Роналду

    В поединке отбора на чемпионат мира-2022 португалец сделал хет-трик в ворота Люксембурга (5:0). Таким образом, он забил за Португалию уже 116-й мячей.

    Также Роналду сделал уже десять хет-триков в составе национальной команды, что позволило ему обновить свой же рекорд по их количеству за сборную, который он установил в 2019 году.

    В своей группе Португалия идет на втором месте после шести сыгранных матчей отборочного этапа. Команда набрала 16 баллов и уступает одно очко лидирующей Сербии, имея при этом один поединок в запасе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выстоит ли «Динамо» в зарубе со СКА?
  • СКА — «Динамо» Москва. Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
  • «Оренбург» обеспечит результативный первый тайм?
  • «Оренбург» — «Текстильщик». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Алании» победы не видать!
  • «Акрон» — «Алания». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.01
  • Экспресс дня 13 октября
  • Сегодня в 18:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.50
  • Прогноз на матч Оренбург — Текстильщик
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вашингтон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Боливия — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Пол — Норри
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Карацев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Медведев — Димитров
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры