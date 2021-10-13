«Ньюкасл» попытается подписать Коутиньо и Зюле

уже в январе может оформить несколько громких трансферов, пишет журналист немецкого издания Bild

По информации Фалька, «Ньюкасл» планирует подписать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо и защитника «Баварии» Никласа Зюле.

Отмечается, что Зюле следующим летом станет свободным агентом, если в ближайшее время не продлит контракт с «Баварией».

Ранее сообщалось, что в «Ньюкасл» могут перейти нападающий мадридского «Реала» Гарет Бейл и защитник «Барселоны» Клеман Лангле и форварда «Челси» Тимо Вернера.

Напомним, «Ньюкасл» перешел во владение фонда государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. В ближайшее время клуб планирует серьезно усилить состав и пригласить нового главного тренера.