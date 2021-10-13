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    «Ньюкасл» попытается подписать Коутиньо и Зюле

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    «Ньюкасл» уже в январе может оформить несколько громких трансферов, пишет журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк.

    Филиппе Коутиньо
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    Филиппе Коутиньо

    По информации Фалька, «Ньюкасл» планирует подписать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо и защитника «Баварии» Никласа Зюле.

    Отмечается, что Зюле следующим летом станет свободным агентом, если в ближайшее время не продлит контракт с «Баварией».

    Ранее сообщалось, что в «Ньюкасл» могут перейти нападающий мадридского «Реала» Гарет Бейл и защитник «Барселоны» Клеман Лангле и форварда «Челси» Тимо Вернера.

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