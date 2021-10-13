«Ньюкасл» хочет купить ведущего форварда «Челси»

Нападающий «Челси»входит в список трансферных целей. Об этом сообщает журналист немецкого издания Bild Кристиан Фальк.

«Ньюкасл», как известно, планирует серьезно усилить состав и пригласить нового главного тренера. На прошлой неделе клуб перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии.

По данным Фалька, у представителей Вернера есть регулярное общение с руководством «Ньюкасла», за который выступает еще один их клиент — швейцарец Фабиан Шер.

«Челси» летом 2020 года заплатил «Лейпцигу» за Вернер 53 миллиона евро. В первом же сезоне немецкий форвард помог лондонскому клубу выиграть Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что в «Ньюкасл» могут перейти нападающий мадридского «Реала» Гарет Бейл и защитник «Барселоны» Клеман Лангле.