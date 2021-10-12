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    Ярмоленко сыграет с первых минут за сборную Украины против Боснии

    Украина — Босния и Герцеговина: прогноз, составы, коэффициенты

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    Стали известны составы сборных Украины и Боснии и Герцеговины на матч квалификации ЧМ-2022.

    Андрей Ярмоленко
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    Андрей Ярмоленко

    Встреча группы D пройдет во Львове и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тымчик, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Ярмоленко, Яремчук.

    Запасные: Бущан, Ризнык, Сирота, Корниенко, Шабанов, Караваев, Сидорчук, Зубков, Харатин, Булеца, Довбик, Сикан.

    Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Ахмедходжич, Хаджикадунич, Стеванович, Калошинац, Налич, Хаджиахметович, Превляк, Джеко, Гояк.

    Запасные: Василь, Пирич, Газибегович, Джумич, Зилькич, Менало, Ковачевич, Прцич, Ципетич, Йовичич, Сарич, Демирович.

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение Украине. Коэффициент на ее победу — 1.85, на успех Боснии — 5.15, на ничью — 3.78. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

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