Португалия разгромила Люксембург, Сербия победила Азербайджан

одержала домашнюю победу над(5:0) в матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе А.

В составе победителей хет-трик оформил нападающий Кришитиану Роналду, который реализовал два пенальти (на 8-й и 13-й минутах) и забил с игры на 87-й минуте.

Еще по разу отличились Бруну Фернандеш (17) и Жоау Пальинья (69)

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A Португалия — Люксембург 5:0 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (пенальти) (8'), 2:0 Криштиану Роналду (пенальти) (13'), 3:0 Бруну Фернандеш (18'), 4:0 Жоау Палинья (69'), 5:0 Криштиану Роналду (87') Португалия: Руй Патрисиу, Жоау Канселу, Пепе, Рубен Диаш, Nuno Mendes, Жоау Палинья (Рубен Невеш, 73'), Жоау Моутинью (Жоау Мариу, 65'), Бруну Фернандеш (Гонсалу Гуэдеш, 80'), Криштиану Роналду, Андре Силва (Рафаэл Леау, 73'), Бернарду Силва (Matheus Luiz, 80') Люксембург: Sebastien Thill (Морис Девилль, 46'), Жерсон Родригес, Оливье Тилл (Yvandro Borges Sanches, 46'), Леандро Баррейро Мартинс, Кристофер Мартинс, Данель Синани (Eric Veiga, 87'), Michael Pinto (Эдвин Муратович, 87'), Дирк Карлсон, Максим Шано, Лоран Жанс, Антони Морис Предупреждения: Nuno Mendes (22'), Кристофер Мартинс (32'), Жоау Канселу (84')

В параллельном матче команда Сербии на своем поле победила сборную Азербайджана — 3:1.

За победителей дубль на своей счет записал нападающий «Фиорентины» Душан Влахович, реализовавший пенальти на 30-й минуте и забивший с игры на 52-й. Еще один пенальти на 83-й минуте забил Душан Тадич.

Гол за костей в добавленное к первому тайму время забил Эмин Махмудов

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа A Сербия — Азербайджан 3:1 Гол: 1:0 Душан Влахович (пенальти) (30') Сербия: Предраг Райкович, Милош Велькович, Стефан Митрович, Матия Настасич, Дарко Лазович (Филип Младенович, 88'), Марко Груич (Душан Тадич, 66'), Саша Лукич, Филип Костич (Неманья Радоньич, 75'), Сергей Милинкович-Савич, Лука Йович (Александр Митрович, 65'), Душан Влахович (Неманья Максимович, 88') Азербайджан: Филип Озобич (Намиг Аласгаров, 73'), Ренат Дадашов (Рамиль Шейдаев, 73'), Араз Абдуллаев (Anatoly Nuriyev, 73'), Azer Salahli, Эмин Махмудов (Vugar Mustafayev, 84'), Гара Гараев, Аббас Гусейнов (Tellur Mutallimov, 63'), Антон Кривоцюк, Hojatollah Haghverdi, Максим Медведев, Шахрудин Магомедалиев Предупреждения: Hojatollah Haghverdi (29'), Максим Медведев (65')

Португальцы набрали 16 очков и находятся на 2-м месте в турнирной таблице группы A, сербы с 17 очками лидируют. Таким образом, обе команды продолжают борьбу за прямую путевку на ЧМ-2022.