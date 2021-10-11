Петраков: Игроков сборной Украины не надо мотивировать на матч с Боснией

И.о. главного тренера сборной Украинырассказал о настрое на отборочный матч ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины.

«Ещё не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. Как только сел в самолёт, мне же сразу дали всю информацию. Посмотрел последний матч с Казахстаном, пересмотрел поединок с Францией.

Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой.

Ребят не надо мотивировать. Многих в команде я давно знаю, еще с 2010 года. Когда они были юными, их действительно надо было мотивировать, а сейчас в этом нет никакой необходимости, они все сами понимают: нас даже ничья не устраивает», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.