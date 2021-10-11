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    Петраков: Игроков сборной Украины не надо мотивировать на матч с Боснией

    Футбол Сборная Украины Футбол Украины Сборная Боснии и Герцеговины ЧМ-2022 Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков рассказал о настрое на отборочный матч ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины.

    Александр Петраков
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    Александр Петраков

    «Ещё не смотрел матчи Боснии и Герцеговины, был занят Финляндией. Как только сел в самолёт, мне же сразу дали всю информацию. Посмотрел последний матч с Казахстаном, пересмотрел поединок с Францией.

    Вчера посмотрели с ребятами перед тренировкой минут 20 нарезки игры Боснии и Герцеговины. Сегодня у нас будет получасовая теория перед игрой.

    Ребят не надо мотивировать. Многих в команде я давно знаю, еще с 2010 года. Когда они были юными, их действительно надо было мотивировать, а сейчас в этом нет никакой необходимости, они все сами понимают: нас даже ничья не устраивает», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

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