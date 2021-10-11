Дюпин уважает решение тренерского штаба не ставить его в состав

Голкипер сборной Россиипрокомментировал непопадание в заявку национальной команды на матч отбора ЧМ-2022 со Словенией.

«Честно, все вопросы к Кафанову. Не могу знать, почему так вышло. Везде ищу плюсы. Больше времени с семьей побуду, слетал к родителям, завтра тренироваться буду. Если тренерский штаб сделал ставку на других вратарей, то я уважаю его.

Это нормальная практика, когда такое решение принимает тренер вратарей, он больше времени проводит с нами, с нами больше общается. Мое мнение — это правильно, так и должно быть. Кто тренирует вратарей — он все знает, и психологию, и физическое состояние, ему легче сделать правильный выбор, нежели главному тренеру. Кафанов возьмет на себя полную ответственность за результат.

Как проходила подготовка? Если честно, когда я еще был в сборной, то мы не готовились к Словении. Если бы я даже хотел что-то сказать, то я не очень владею информацией», — цитирует Дюпина «Матч ТВ».