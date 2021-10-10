Португалия — Катар: счет матча 3:0, обзор голов

Сборная Португалии одержала домашнюю победу над командой Катара (3:0) в товарищеском матче в рамках подготовки к ЧМ-2022.

Счет был открыт на 37-й минуте. С правого фланга прошла передача в штрафную гостей. Защитник ошибся с выносом и подарил сферу Роналду, который не промахнулся с пяти метров.

На 48-й минуте прошла подача с правого фланга в центр штрафной катарцев. Леуа пробивает в голкипера, а первым на добивании успевает сыграть Фонте.

Окончательный счет на 90-й минуте установил Андре Силва. Леуа выполнил передачу на Силву, который в центр штрафной принял мяч, отправив его спокойно в ворота противника

Футбол. Товарищеские матчи (сборные) Португалия — Катар 3:0 Голы: 1:0 Криштиану Роналду (37'), 2:0 Жозе Фонте (48'), 3:0 Андре Силва (90') Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Перейра Данилу, Жозе Фонте, Nuno Mendes (Нелсон Семеду, 46'), Жоау Мариу (Жоау Моутинью, 71'), Вилльям Карвалью (Бернарду Силва, 60'), Matheus Luiz (Бруну Фернандеш, 71'), Криштиану Роналду (Рафаэл Леау, 46'), Андре Силва, Гонсалу Гуэдеш (Жоау Палинья, 60') Катар: Акрам Афиф, Альмоез Али (Yusuf Abdel Razaq, 76'), Homam Ahmed, Абдулазиз Хатем, Карим Будьяф (Ассим Мадибо, 76'), Хассан Аль-Хайдос (Абдулла Абдулсалам, 70'), Педру Мигел, Abdelkarim Hasan Fadlalla, Тарек Сальман, Бассам Хишам, Саад Аль-Шееб Предупреждения: Abdelkarim Hassan (29'), Вилльям Карвалью (32')

Роналду в этом матче обновил рекорд по количеству игр за европейские сборные. Для Криштиану это 181-я игра за сборную Португалии, он обошел испанца Серхио Рамоса (180).

Напомним, сборная страны-хозяйки следующего чемпионата мира Катара проводит товарищеские матчи со сборными европейской отборочной группы А.