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    Луис Энрике: Что может быть лучше, чем матч с действующими чемпионами мира?

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    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике поделился ожиданиями перед финальным матчем Лиги наций против команды Франции.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «Все три игрока, которые играют у них в нападении, великолепны и способны переломить ход любого матча, вместе или индивидуально.

    Но мы ничего не станем менять в нашем подходе к игре или идеях. Мы обыграли лучшую команду Евро и что может быть лучше, чем матч с действующими чемпионами мира?

    Мы будем верны своим идеям, и независимо от того, выиграем или нет, будем придерживаться нашей философии.

    Я хочу выиграть титул со сборной Испании, большинство из нас до сих пор не сделали этого. Напоминание о том, какие прекрасные чувства вызывает выигранный турнир, пойдет на пользу всем членам команды.

    Наш план — оброняться за счет контроля мяча и забить. Мы хотим играть с мячом, потому что на поле он только один, и если он у нас есть, это увеличивает наши шансы. Мы хотим играть как можно дальше от наших ворот.

    Нам нужно придерживаться того, что у нас получается лучше всего, улучшать другие вещи и хорошо прессинговать, когда мяч будет у соперника. Мы должны создать проблемы для Франции.

    Я проанализировал матч сборных Франции и Бельгии. Бельгийцы могли снять все вопросы во втором тайме. Они прекрасно воспользовались своими шансами в первой половине, но французы отыгрались с 0:2 с чувством, что им нечего терять.

    Это был отличный матч. Каждая команда показала свой стиль игры. Разница между топовыми командами совсем небольшая. На таком уровне все решают детали», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Финальный матч между сборными Франции и Испании в рамках Лиги наций пройдет 10 октября и начнется в 21:35 (мск).

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