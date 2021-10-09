Дюпин не примет участия в матче со Словенией

Вратарь «Рубина»не примет участия в выездном матче сборной России со Словенией, который состоится 11 октября на стадионе «Людски врт».

33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России.

«Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в семи матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по разнице мячей занимает 1-е место. Команда Словении с 10 очками идет третьей.