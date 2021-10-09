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    Дюпин не примет участия в матче со Словенией

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    Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин не примет участия в выездном матче сборной России со Словенией, который состоится 11 октября на стадионе «Людски врт».

    Юрий Дюпин
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    Юрий Дюпин

    33-летний футболист уже попрощался с партнерами и покинул отель, в котором в Казани остановилась сборная России.

    «Тренерский штаб сборной решил не везти в Марибор четыре вратаря, учитывая, что в заявку на игру будет внесено три голкипера», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

    Сборная России занимает 2-е место в турнирной таблице группы H, набрав 16 очков в семи матчах. Столько же очков у сборной Хорватии, которая по разнице мячей занимает 1-е место. Команда Словении с 10 очками идет третьей.

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