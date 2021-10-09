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    Билялетдинов: В матче со Словакией нам сильно повезло. Кто-то заколдовал наши ворота

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    Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов прокомментировал победу национальной команды над Словакией (1:0) в рамках седьмого тура отборочного раунда ЧМ 2022 года.

    Ринат Билялетдинов
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    Ринат Билялетдинов

    «Это тот случай, когда нам сильно повезло. Кто-то заколдовал наши ворота. Шучу, конечно.

    Если бы словаки реализовали свои моменты, то мог бы быть другой результат. Заслужена или не заслужена победа — неважно, результат-то на табло остается.

    Кого можно выделить? Наверное, никого. Сафонов вытащил тяжелый мяч, потом по-вратарски хорошо поймал в моменте, когда Джикия не достал и игрок вышел 1 на 1. В принципе его и можно выделить.

    В обороне, на мой взгляд, сложно сказать, что неплохо играли. Что же тогда плохо? Проходной двор?

    Кто-то считает, что два момента у ворот — норма, но я считаю, что при уровне сопротивления соперника, мы не должны были в принципе допускать этих моментов. Оборона еле-еле с помощью вратаря сыграла на ноль.

    Мы играли практически вторым номером, поэтому такое соотношение владения мячом 30 на 70. Отдали мяч сопернику, дали ему временную паузу для выхода из-под прессинга.

    Как только мы начинали быстрее прессинговать, так тут же соперник начинал пулять по воротам. Я глубоко не вдавался в цифровую статистику, важнее сам рисунок на поле.

    Мне, как болельщику, надо быстрее забыть саму игру, утешиться результатом», — сказал Билялетдинов «Матч ТВ».

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