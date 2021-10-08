Россия обыграет Словакию, уверен Широков

Бывший футболист сборной Россиисчитает, что национальная команда обыграетв матче отборочного турнира ЧМ-2022.

«На флангах обороны некому играть? Сутормин весь месяц за "Зенит" отыграл отлично на позиции правого защитника, давно надо было его туда ставить. Он ещё четыре года назад говорил, что это самая оптимальная для него позиция. Наконец-то люди додумались.

Если исходить из первого матча, то Словакия нам по силам. Не вижу там ничего феноменального, надо просто побыстрее играть. По физике — не знаю, в прошлых матчах впечатление было плохое. Надеюсь, добавили. Жировую же скинули, значит, всё будет нормально», — приводит слова Широкова «Чемпионат».

Сборная России 8 октября сыграет с командой Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 мск.

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