Россия — Словакия: прогноз, составы, коэффициенты

Сборная России объявила стартовый состав на игру со Словакией в домашнем матче отборочного этапа ЧМ-2022.

Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов, Кузяев, Баринов, Ерохин, Бакаев, Смолов, Захарян.

Запасные: Гильерме, Дюпин, Кудряшов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Фомин, Заболотный, Агаларов.

Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

Календарь и таблица ЧМ-2022

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение России. Коэффициент на ее победу — 2.14, на успех Словакии — 4.55, на ничью — 3.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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