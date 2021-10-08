ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций
  • 20:31
    • Сафонов будет защищать ворота России в матче со Словакией
  • 20:37
    • Опубликован список претендентов на «Золотой мяч»
  • 19:38
    • «Салават Юлаев» в овертайме дожал «Йокерит»
  • 18:39
    • СКА «всухую» проиграл «Барысу»
  • 18:09
    • Молодежная сборная России назвала состав на матч с Северной Ирландией
    Все новости спорта

    Сафонов будет защищать ворота России в матче со Словакией

    Россия — Словакия: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол ЧМ-2022 Сборная России Футбол России Сборная Словакии Календарь ЧМ-2022 по футболу Прогнозы на ЧМ-2022
    Сборная России объявила стартовый состав на игру со Словакией в домашнем матче отборочного этапа ЧМ-2022.

    Матвей Сафонов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матвей Сафонов

    Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов, Кузяев, Баринов, Ерохин, Бакаев, Смолов, Захарян.

    Запасные: Гильерме, Дюпин, Кудряшов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Фомин, Заболотный, Агаларов.

    Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.

    Календарь и таблица ЧМ-2022

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение России. Коэффициент на ее победу — 2.14, на успех Словакии — 4.55, на ничью — 3.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словаки снова обыграют сборную России?
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Удержится ли Хорватия на вершине группы отбора ЧМ-2022?
  • Кипр — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Словения продолжит гнаться за Словакией
  • Мальта — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальта — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Фьюри — Уайлдер
  • Бокс
  • Послезавтра в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Форталеза — Фламенго
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Бока Хуниорс — Ланус
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры