Россия — Словакия: прогноз, составы, коэффициенты

Матвей Сафонов Фото: globallookpress.com
Россия: Сафонов, Сутормин, Дивеев, Джикия, Терехов, Кузяев, Баринов, Ерохин, Бакаев, Смолов, Захарян.
Запасные: Гильерме, Дюпин, Кудряшов, Адамов, Осипенко, Чистяков, Ахметов, Глебов, Жемалетдинов, Фомин, Заболотный, Агаларов.
Словакия: Родак, Пекарик, Шатка, Гараслин, Дуда, Боженик, Куцка, Шкриньяр, Ганцко, Гамшик, Шранц.
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение России. Коэффициент на ее победу — 2.14, на успех Словакии — 4.55, на ничью — 3.60. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.
Следить за ходом матча можно тут.
Кузяев — капитан, Захарян, Смолов и Бакаев в атаке!— Сборная России (@TeamRussia) October 8, 2021
Состав сборной России на матч против Словакии!#НашиПарни #РоссияСловакия pic.twitter.com/ekJ03CC9Tu