ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборная ФранцииВоля и разум. Сборная Франции перевернула игру с Бельгией и вышла в финал Лиги наций
  • 06:12
    • Бразилия по-волевому обыграла Венесуэлу, Аргентина не смогла справиться с Парагваем в отборе к ЧМ-2022
  • 23:44
    • Сборная Франции вырвала победу у Бельгии и вышла в финал Лиги наций
  • 21:37
    • «Магнитка» в гостях оказалась сильнее «Ак Барса»
  • 20:01
    • Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ
  • 19:34
    • СМИ: Российского судью могут отстранить от футбола
    Все новости спорта

    Погба сочувствует Бельгии

    Футбол Лига наций Сборная Франции Футбол Франции Сборная Бельгии Календарь Лига нацийПрогнозы на Лигу наций
    Полузащитник сборной Франции Поль Погба подвел итоги матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Бельгии (3:2).

    Поль Погба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Поль Погба

    «Сборная Бельгии хорошо начала, в течение 25 минут они хорошо контролировали мяч. Нам пришлось обороняться, что привело к голам. Но во втором тайме была другая игра, мы выглядели как одна команда, которая начала хорошо играть.

    Хочу высказать уважение нашему сопернику, который проиграл в таком матче. Сочувствую Бельгии, должно быть, это тяжело. Этот матч напоминает мне поражение от Швейцарии», — цитирует Погба журналист Джанлука Ди Марцио.

    В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Словаки снова обыграют сборную России?
  • Россия — Словакия. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Удержится ли Хорватия на вершине группы отбора ЧМ-2022?
  • Кипр — Хорватия. Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Словения продолжит гнаться за Словакией
  • Мальта — Словения. Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.74
  • Экспресс дня 8 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Россия — Словакия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Кипр — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мальта — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.99
  • Прогноз на матч Россия U21 — Северная Ирландия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андорра — Англия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Авангард — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.34
  • Прогноз на матч Финляндия — Украина
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Польша — Сан-Марино
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры