Погба сочувствует Бельгии

Полузащитник сборной Францииподвел итоги матча 1/2 финала Лиги наций со сборной Бельгии (3:2).

«Сборная Бельгии хорошо начала, в течение 25 минут они хорошо контролировали мяч. Нам пришлось обороняться, что привело к голам. Но во втором тайме была другая игра, мы выглядели как одна команда, которая начала хорошо играть.

Хочу высказать уважение нашему сопернику, который проиграл в таком матче. Сочувствую Бельгии, должно быть, это тяжело. Этот матч напоминает мне поражение от Швейцарии», — цитирует Погба журналист Джанлука Ди Марцио.

В финале Франция сыграет со сборной Испании. Бельгия будет играть против Италии в матче за третье место.