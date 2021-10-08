Канчельскис дал свой прогноз на матч Россия — Словакия

Бывший футболист сборной Россииподелился ожиданиями от матча отборочного турнира ЧМ-2022 против

«Надеюсь, что мы обыграем Словакию. Мы все понимаем, что нам нужна победа. Будем болеть и переживать.

Настораживает ли такое количество травмированных игроков? Бывает и такое. Футбол — самый травмоопасный спорт в мире. Тот, кто выйдет, должен доказать, что он способен играть. Игрокам надо доверять и давать шанс. Кого вызвали, те пусть и доказывают, что они достойны играть за сборную России.

У нас есть футболисты, которые должны доказывать. Даже та самая молодежь», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Сборная России 8 октября сыграет с командой Словакии в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет в Казани, начало — в 21:45 мск.

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