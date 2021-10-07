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    Пеллегрини: Впереди у Италии прекрасное будущее со множеством ярких побед

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    Полузащитник сборной Италии Лоренцо Пеллегрини дал комментарий после полуфинала Лиги наций с Испанией (1:2).

    Лоренцо Пеллегрини
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    Лоренцо Пеллегрини

    «Нам жаль, испытываем разочарование, потому что мы могли успешно завершить этот турнир. К сожалению, в таких матчах все решают эпизоды, и сегодня нам не повезло. Но мы показали, что у нас сплоченная команда, что мы как одна большая семья. Мы верили и сражались до самого конца.

    У Испании отличный стиль игры, который отличает их от других команд, но я не сказал бы, что сегодня испанцы нас превзошли. Думаю, что впереди у нас прекрасное будущее со множеством ярких побед», — цитирует Пеллегрини официальный сайт УЕФА.

    Сборная Испании в финале Лиги наций сыграет с победителем матча Бельгия — Франция. Италия поборется за третье место с проигравшим в этой встрече.

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