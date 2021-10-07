Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ

Консорциум из Саудовской Аравии приобрел футбольный клуб «Ньюкасл», сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

Сделка была завершена после урегулирования спора, который возник еще в августе. Юридические споры касались того, какие организации будут владеть или иметь возможность контролировать клуб после поглощения.

Премьер-лига сообщила, что получила юридические обязательные гарантии того, что Саудовская Аравия не будет контролировать «Ньюкасл».

Сумма сделки составила 300 миллионов фунтов стерлингов.

Предыдущим владельцем «сорок» был британский бизнесмен Майкл Эшли.