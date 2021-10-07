Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ

Футболисты «Ньюкасла» Фото: globallookpress.com
Сделка была завершена после урегулирования спора, который возник еще в августе. Юридические споры касались того, какие организации будут владеть или иметь возможность контролировать клуб после поглощения.
Премьер-лига сообщила, что получила юридические обязательные гарантии того, что Саудовская Аравия не будет контролировать «Ньюкасл».
Сумма сделки составила 300 миллионов фунтов стерлингов.
Предыдущим владельцем «сорок» был британский бизнесмен Майкл Эшли.