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    Консорциум из Саудовской Аравии приобрел клуб АПЛ

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    Консорциум из Саудовской Аравии приобрел футбольный клуб «Ньюкасл», сообщает официальный сайт английской Премьер-лиги.

    Футболисты «Ньюкасла»
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    Сделка была завершена после урегулирования спора, который возник еще в августе. Юридические споры касались того, какие организации будут владеть или иметь возможность контролировать клуб после поглощения.

    Премьер-лига сообщила, что получила юридические обязательные гарантии того, что Саудовская Аравия не будет контролировать «Ньюкасл».

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    Предыдущим владельцем «сорок» был британский бизнесмен Майкл Эшли.

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