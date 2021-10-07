Наумов: Много голов в матче со Словакией не увидим, потому что будет закрытый футбол

Экс-президент «Локомотива»поделился мнением о предстоящем матче между Россией и Словакией в рамках отбора к ЧМ-2022.

Встреча между командами пройдет 8 октября в Казани.

«Очень тревожно за сборную, потому что практически получаем абсолютно новые лица и команду.

Очень много травм ведущих игроков: Ионов, Головин, Караваев. Марио завершил карьеру, и с крайними защитниками проблема. Конечно, неприятностей немало.

Думаю, все будет зависеть от того, как тренерский штаб сумеет настроить этих игроков, подскажет им, что нужно приложить максимум усилий, чтобы, во-первых, развивать свою карьеру и дальше, а во-вторых — поехать в Катар.

Те люди, которые придут на замену, должны постараться на все сто. Хватит ли этого для победы над словаками? К сожалению, мы все время плохо играем с ними, поэтому будет очень сложно, но верю, что наши в трудной борьбе всё-таки должны выиграть.

Мы не можем отступать назад, только победа. Будет уже неплохо, если выиграем с разницей в один мяч, возможно, 1:0. Много голов не увидим, потому что будет закрытый футбол.

Кроме Смолова забивать-то больше и некому, Агаларову еще рано в сборную, вряд ли он что-то покажет. Одним напором и агрессией в Европе не играют, необходимо мастерство, чего у Гамида не так уж и много.

Да, он азартный игрок, глаза горят, но повторюсь — в Европе этого маловато, там играют большие мастера, которые такой азарт могут погасить в один момент.

Заболотный? Может быть в качестве запасного игрока, но в основе будет Смолов. Все-таки Антон — зависимый игрок, и ему нужно каким-то образом вложить мяч в голову, а это будет не так-то и просто сделать со словаками.

Федор может и в подыгрыш сыграть, и оттянутым быть», — заявил Наумов «Матч ТВ».

После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на 2-м месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей. Словакия — 3-я с 9 очками.