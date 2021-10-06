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    Вайсс: Словакии нужно побеждать Россию. Иначе шансов на первое место останется мало

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    Бывший главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс поделился мнением о предстоящем матче команды в отборочном турнире чемпионата мира-2022 с Россией.

    Владимир Вайсс
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    Владимир Вайсс

    57-летний специалист работал со сборной Словакии в 2008–2012 годах. Под его руководством словаки вышли на чемпионат мира-2010, однако на чемпионат Европы-2012 пробиться не сумели.

    «В какую сторону поменялась сборная России за десять лет? Сложно сравнивать. Многое изменилось, увеличились скорости… Тогда многие игроки вашей сборной выступали за рубежом. Причем большинство — в АПЛ.

    Это, безусловно, шло на пользу сборной России. Сейчас ситуация немножко другая. Почти все ваши лучшие игроки выступают дома.

    Думаю, с тех пор наши сборные подравнялись. Сейчас они близки друг к другу по силе. Тут дело еще и в том, что у вас сейчас много молодежи (к тому же не сыграет Дзюба — это потеря для атаки), а у нас, наоборот, — много опытных игроков, давно выступающих в сильных лигах.

    Словакия обыграла Россию в марте 2021-го за счет эмоций. Наша сборная в то время была в плохом состоянии — в матчах с Кипром и Мальтой потеряла четыре очка.

    Команда находилась под огромным давлением и должна была обязательно обыгрывать Россию. Это удалось благодаря правильному настрою и успешной игре, но сказалось и то, что ваша команда выглядела не очень хорошо.

    В целом же я считаю, что Стас Черчесов был очень хорошим тренером для сборной России. Я тоже помню, как его критиковали перед чемпионатом мира, но на самом турнире команда под его руководством играла великолепно. Он вернул вашей стране гордость за футбольную сборную.

    Сейчас, спустя полгода, нашей сборной снова нужно побеждать. Иначе шансов на первое место останется совсем мало. Валера Карпин очень удачно стартовал в сборной, ему везет.

    Он был великолепным футболистом, а сейчас весь свой опыт и энергию вкладывает в работу со сборной. Так что сборной Словакии будет нелегко», — сказал Вайсс «Матч ТВ».

    В рамках 7-го тура квалификации чемпионата мира 2022 года сборная России примет команду Словакии в Казани 8 октября.

    После шести туров российская команда набрала 13 очков и находится на 2-м месте в группе H, отставая от лидирующей Хорватии по разнице мячей. Словакия — 3-я с 9 очками.

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