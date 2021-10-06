УЕФА представил логотип чемпионата Европы 2024 года

УЕФА презентовал официальный логотип чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

Новый логотип включает в себя цвета национальных флагов 55 стран-ассоциаций УЕФА, которые вместе собраны в форму крыши стадиона Олимпиаштадион в Берлине. Главный трофей турнира расположен по центру.

🏆 Представляем… #ЕВРО2024!

🎨 Бренд ЕВРО-2024 представили ровно в 20:24 СЕТ на берлинском «Олимпиаштадион». Бренд продвигает идею ЕВРО, открытого для всех и поощряющего многообразие! pic.twitter.com/dWwnwfvqcd — УЕФА (@UEFAcom_ru) October 5, 2021

Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля и станет 17-м по счету. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, а жеребьевка финального этапа — в декабре 2023 года.