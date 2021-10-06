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    УЕФА представил логотип чемпионата Европы 2024 года

    Футбол УЕФА Евро-2024
    УЕФА презентовал официальный логотип чемпионата Европы 2024 года, который пройдет в Германии.

    УЕФА представил логотип чемпионата Европы 2024 года
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    УЕФА представил логотип чемпионата Европы 2024 года

    Новый логотип включает в себя цвета национальных флагов 55 стран-ассоциаций УЕФА, которые вместе собраны в форму крыши стадиона Олимпиаштадион в Берлине. Главный трофей турнира расположен по центру.

    Чемпионат Европы 2024 года пройдет с 14 июня по 14 июля и станет 17-м по счету. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

    Жеребьевка отборочного турнира состоится в декабре 2022 года, а жеребьевка финального этапа — в декабре 2023 года.

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