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    Стала известна дата выборов нового президента РПЛ

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    Выборы нового президента российской Премьер-лиги назначены на 22 ноября, сообщает официальный сайт лиги.

    Стала известна дата выборов нового президента РПЛ
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    Стала известна дата выборов нового президента РПЛ

    Отмечается, что заявки от претендентов будут приниматься до 8 октября.

    Напомним, сегодня 5 октября Сергей Прядкин объявил об уходе с поста президента РПЛ, который он занимал с 2007 года. Участники общего собрания единогласно поддержали Ашота Хачатурянца в качестве исполняющего обязанности президента РПЛ.

    Хачатурянц, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, будет руководить РПЛ до выборов нового президента.

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