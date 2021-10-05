Стала известна дата выборов нового президента РПЛ

Выборы нового президента российской Премьер-лиги назначены на 22 ноября, сообщает официальный сайт лиги.

Отмечается, что заявки от претендентов будут приниматься до 8 октября.

Напомним, сегодня 5 октября Сергей Прядкин объявил об уходе с поста президента РПЛ, который он занимал с 2007 года. Участники общего собрания единогласно поддержали Ашота Хачатурянца в качестве исполняющего обязанности президента РПЛ.

Хачатурянц, который возглавляет судейский комитет Российского футбольного союза, будет руководить РПЛ до выборов нового президента.