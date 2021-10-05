Миранчук: Расстроился, когда узнал о травме Головина

Полузащитник «Аталанты»поделился впечатлениями от первой тренировки в расположении сборной России перед октябрьскими матчами отборочного турнира ЧМ-2022.

«Приехал, и с корабля на бал — на тренировку. Сегодня была не очень интенсивная тренировка. Вспоминали, что нарабатывали, что должны делать и какие функции выполнять.

Расстроился, когда узнал о травме Головина. Здоровья! Сейчас такой период, много травмированных в команде, желаю всем быть поспокойнее.

Чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл какое-то количество игр, но по тренировкам и ощущениям чувствую себя хорошо. Настрой отличный, надо побеждать и забирать свои очки, делать свое дело», — приводит слова Миранчука пресс-служба сборной России.

Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).