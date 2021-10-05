Хачатурянц высказался о своем назначении и.о. президента РПЛ

прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности президент РПЛ.

«Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали, чтобы я выполнял обязанности президента Лиги.

Говорил в интервью, что такое предложение уже поступало. Обосновал отказ. Неожиданностью это не был. Есть запрос на изменения в РПЛ и он был давно.

Ко мне обратились клубы, не один человек. Это большое количество команд, акционеры, которые обратились с предложением возглавить РПЛ.

Прядкин сам подал в отставку. Никакого недоверия выражено не было.

Причины? Дело в том, что на этой части заседания я не присутствовал. Он вышел, я пожал ему руку и все», — передает слова Хачатурянца Sport24.