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    Хачатурянц высказался о своем назначении и.о. президента РПЛ

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    Ашот Хачатурянц прокомментировал свое назначение исполняющим обязанности президент РПЛ.

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    РПЛ

    «Все 16 клубов выразили мне доверие и проголосовали, чтобы я выполнял обязанности президента Лиги.

    Говорил в интервью, что такое предложение уже поступало. Обосновал отказ. Неожиданностью это не был. Есть запрос на изменения в РПЛ и он был давно.

    Ко мне обратились клубы, не один человек. Это большое количество команд, акционеры, которые обратились с предложением возглавить РПЛ.

    Прядкин сам подал в отставку. Никакого недоверия выражено не было.

    Причины? Дело в том, что на этой части заседания я не присутствовал. Он вышел, я пожал ему руку и все», — передает слова Хачатурянца Sport24.

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