Карпин: Я против ЧМ каждые 2 года, у футболистов будет перегруз

Главный тренер сборной Россиине поддержал идею проведения чемпионата мира каждые два года.

«Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года. Получается, международные турниры будут проходить каждый год.

Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских, они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать, с чем связано такое количество травм.

Представьте: послековидный год, игры стали чаще, представьте, что это будет каждый год, я скорее против», — сказал Карпин ТАСС.