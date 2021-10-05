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    Карпин: Я против ЧМ каждые 2 года, у футболистов будет перегруз

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не поддержал идею проведения чемпионата мира каждые два года.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Я против того, чтобы чемпионат мира проводился каждые два года. Получается, международные турниры будут проходить каждый год.

    Я против того, чтобы у футболистов был перегруз. Я даже не про российских футболистов, а про европейских, они сейчас играют по 70 матчей. Если это будет каждый год, то потом будут спрашивать, с чем связано такое количество травм.

    Представьте: послековидный год, игры стали чаще, представьте, что это будет каждый год, я скорее против», — сказал Карпин ТАСС.

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