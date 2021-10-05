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    Газзаев: Сборной России ни в коем случае нельзя терять очки, чтобы попасть на ЧМ-2022 напрямую

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    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России в отборочном турнире ЧМ-2022.

    Валерий Газзаев
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    Валерий Газзаев

    «Сегодня таблицу возглавляют сборные Хорватии и России — фавориты, которые подтверждают свой уровень игры и нацеленность попасть на чемпионат мира.

    Что касается предстоящих матчей, то это важнейший этап нашей сборной. По итогам октябрьских встреч, на мой взгляд, будет разыгрываться первое место в группе.

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    • Очень непростые матчи, особенно первая игра со словаками, которые сохраняют шансы на попадание в Катар со второго места. Нам ни в коем случае нельзя терять очки, чтобы попасть на ЧМ-2022 напрямую», — приводит слова Газзаева «Р-Спорт».

    Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

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