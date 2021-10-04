ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Соболев ответил хейтерам. «Спартак» одержал третью победу подряд
  • 20:59
    • Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом» в Грозном
  • 20:53
    • «Локомотив» проиграл одному из аутсайдеров РПЛ
  • 20:23
    • «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» победителя не определили
  • 19:14
    • «Реал» проиграл «Эспаньолу» в Барселоне
  • 23:57
    • «Севилья» уступила «Гранаде», потерпев первое поражение в Ла Лиге
    Все новости спорта

    СМИ: Раньери в ближайшее время возглавит «Уотфорд»

    Футбол Уотфорд АПЛ Футбол Англии Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Бывший главный тренер «Лестера», «Челси» и «Фулхэма» Клаудио Раньери близок к подписанию контракта с новичком АПЛ — «Уотфордом», сообщает Sky Sport Italia.

    Клаудио Раньери
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудио Раньери

    Отмечается, что руководство «шершней» уже согласовало условия личного соглашения с итальянским тренером. В понедельник, 4 октября, о назначении будет объявлено официально.

    Ранее стало известно об уходе Хиско Муньоса с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.

    В нынешнем сезоне «Уотфорд» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

    Раньери вместе с «Лестером» стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. С лета этого года 69-летний итальянец находится без клуба после того, как покинул «Сампдорию».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Гэлакси» победит в малорезультативном поединке?
  • «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Игра «Трактора» и «Йокерита» окажется «верховой»?
  • «Трактор» — «Йокерит». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • «Авангард» сумеет продлить серию без побед своему сопернику?
  • «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидз
  • Футбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Портленд Тимберз — Интер Майами
  • Футбол
  • Сегодня в 00:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Сибирь — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры