СМИ: Раньери в ближайшее время возглавит «Уотфорд»

Бывший главный тренер «Лестера», «Челси» и «Фулхэма»близок к подписанию контракта с новичком АПЛ —, сообщает Sky Sport Italia.

Отмечается, что руководство «шершней» уже согласовало условия личного соглашения с итальянским тренером. В понедельник, 4 октября, о назначении будет объявлено официально.

Ранее стало известно об уходе Хиско Муньоса с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.

В нынешнем сезоне «Уотфорд» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.

Раньери вместе с «Лестером» стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. С лета этого года 69-летний итальянец находится без клуба после того, как покинул «Сампдорию».