СМИ: Раньери в ближайшее время возглавит «Уотфорд»

Клаудио Раньери Фото: globallookpress.com
Отмечается, что руководство «шершней» уже согласовало условия личного соглашения с итальянским тренером. В понедельник, 4 октября, о назначении будет объявлено официально.
Ранее стало известно об уходе Хиско Муньоса с поста главного тренера из-за неудовлетворительных результатов команды.
В нынешнем сезоне «Уотфорд» занимает 15-е место в турнирной таблице, набрав семь очков.
Раньери вместе с «Лестером» стал чемпионом Англии в сезоне-2015/16. С лета этого года 69-летний итальянец находится без клуба после того, как покинул «Сампдорию».