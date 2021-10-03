Семак: Поражения случаются у всех

Главный тренер «Зенита»подвел итоги матча с «Сочи» (1:2) в десятом туре чемпионата России.

«Сложный матч для нас, конечно. Начали не совсем уверенно, дали сопернику провести 2-3 контратаки. Потом играли нормально, конечно, это не лучшая наша игра, но мы сумели забить в меньшинстве.

Решающим моментом стал эпизод, когда мы сами себе организовали гол. После этого нам приходилось рисковать. У соперника были свободные зоны, моменты возникали и у тех, и у других. Но мы пропустили второй мяч, а забить не смогли. Поражения случаются у всех. Ничего, будем готовиться к следующему матчу.

Удаление Азмуна? Что касается гола, вряд ли Сердар помешал вратарю забить гол. Когда случился контакт, мяч уже катился в ворота. Про судей в нашем чемпионате говорят так много, давайте будем или хорошее, или ничего. Пусть с этой ситуацией разбираются те, кто уполномочен это делать.

Насчет пропущенного мяча — будем разбираться. Если вратарь играет и кричит "Я!", то защитник должен уступать мяч ему. Почему Чистяков не уступил — разберемся. Играя на выходах, Стас пытается действовать активно, помогать команде, но не всегда получается. Касательно этого эпизода, есть два варианта: либо играет вратарь, и тогда защитник должен уступать. Либо защитник не слышал, что вратарь кричал ему — это другая история», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».