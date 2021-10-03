ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Скрин из eFootball 2022Можно ли опозориться сильнее? Игроки создают мемы с багами eFootball 2022
  • 19:14
    • «Реал» проиграл «Эспаньолу» в Барселоне
  • 18:26
    • «Ахмат» и «Спартак» назвали стартовые составы
  • 18:25
    • «Зенит» в меньшинстве проиграл «Сочи»
  • 18:14
    • Смолов остался в запасе «Локомотива» на матч с «Ростовом»
  • 15:52
    • «Ренн» нанес ПСЖ первое поражение в сезоне
    Все новости спорта

    Семак: Поражения случаются у всех

    Футбол Зенит Сочи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча с «Сочи» (1:2) в десятом туре чемпионата России.

    Сергей Семак
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сергей Семак

    «Сложный матч для нас, конечно. Начали не совсем уверенно, дали сопернику провести 2-3 контратаки. Потом играли нормально, конечно, это не лучшая наша игра, но мы сумели забить в меньшинстве.

    Решающим моментом стал эпизод, когда мы сами себе организовали гол. После этого нам приходилось рисковать. У соперника были свободные зоны, моменты возникали и у тех, и у других. Но мы пропустили второй мяч, а забить не смогли. Поражения случаются у всех. Ничего, будем готовиться к следующему матчу.

    Удаление Азмуна? Что касается гола, вряд ли Сердар помешал вратарю забить гол. Когда случился контакт, мяч уже катился в ворота. Про судей в нашем чемпионате говорят так много, давайте будем или хорошее, или ничего. Пусть с этой ситуацией разбираются те, кто уполномочен это делать.

  • «Зенит» в меньшинстве проиграл «Сочи»
  • Читайте по теме

    • Насчет пропущенного мяча — будем разбираться. Если вратарь играет и кричит "Я!", то защитник должен уступать мяч ему. Почему Чистяков не уступил — разберемся. Играя на выходах, Стас пытается действовать активно, помогать команде, но не всегда получается. Касательно этого эпизода, есть два варианта: либо играет вратарь, и тогда защитник должен уступать. Либо защитник не слышал, что вратарь кричал ему — это другая история», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Отберет ли «Ман Сити» лидерство в АПЛ у «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Остались ли у «Спартака» силы на «Ахмат» после еврокубков?
  • «Ахмат» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.47
    •
  • «Локомотив» переедет ростовчан?
  • «Локомотив» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.52
  • Экспресс дня 4 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Трактор — Йокерит
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.26
  • Прогноз на матч Автомобилист — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Аталанта — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Сиэтл Саундерс — Колорадо Рэпидз
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Портленд Тимберз — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  1.75
  • Прогноз на матч Жирона — Альмерия
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Куньлунь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры