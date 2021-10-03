«Зенит» — «Сочи»: счет матча 1:2, обзор голов

Встреча, которая прошла на «Газпром-Арене», завершилась со счетом 1:2.
В первом тайме питерцы владели преимуществом, но на 42-й минуте неожиданно остались в меньшинстве — Сердар Азмун получил красную карточку за то, что шипами влетел в бедро Сослану Джанаеву.
А еще через три минуты «Зенит» вышел вперед. После розыгрыша углового Малком навесил на дальнюю штангу, Артем Дзюба высоко выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол.
На 55-й минуте Дзюба был близок к дублю, но в этот раз его удар головой пришелся в штангу.
«Сочи» удалось отыграться на 67-й минуте. Прошла подача в штрафную «Зенита», Станислав Крицюк выронил мяч из рук, и Маттео Касьерра подкараулил отскок и поразил пустые ворота.
Спустя четыре минуты Артур Юсупов дошел до лицевой, убрал на паузе соперника и прострелил в центр, где Сергей Терехов в касание отправил мяч в ворота.
Для «сине-бело-голубых» это поражение стало первым в национальном первенстве.
В турнирной таблице РПЛ «Зенит» все еще лидирует (23 очка), «Сочи» поднялся на третье место (18 очков).