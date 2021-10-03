«Зенит» — «Сочи»: счет матча 1:2, обзор голов

потерпел поражение отв домашнем матче десятого тура российской Премьер-лиги.

Встреча, которая прошла на «Газпром-Арене», завершилась со счетом 1:2.

В первом тайме питерцы владели преимуществом, но на 42-й минуте неожиданно остались в меньшинстве — Сердар Азмун получил красную карточку за то, что шипами влетел в бедро Сослану Джанаеву.

А еще через три минуты «Зенит» вышел вперед. После розыгрыша углового Малком навесил на дальнюю штангу, Артем Дзюба высоко выпрыгнул и головой послал мяч в дальний угол.

На 55-й минуте Дзюба был близок к дублю, но в этот раз его удар головой пришелся в штангу.

«Сочи» удалось отыграться на 67-й минуте. Прошла подача в штрафную «Зенита», Станислав Крицюк выронил мяч из рук, и Маттео Касьерра подкараулил отскок и поразил пустые ворота.

Спустя четыре минуты Артур Юсупов дошел до лицевой, убрал на паузе соперника и прострелил в центр, где Сергей Терехов в касание отправил мяч в ворота.

Для «сине-бело-голубых» это поражение стало первым в национальном первенстве.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Сочи 1:2 Голы: 1:0 Артём Дзюба (45'), 1:1 Матео Кассьерра (67'), 1:2 Сергей Терехов (71') Зенит: Станислав Крицюк, Алексей Сутормин (Данил Круговой, 79'), Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Малком (Александр Ерохин, 75'), Вендел, Вильмар Барриос (Kirill Kravtsov, 79'), Далер Кузяев (Андрей Мостовой, 74'), Сердар Азмун, Артём Дзюба Сочи: Матео Кассьерра, Дмитрий Воробьёв (Ивелин Попов, 62'), Никита Бурмистров (Тимофей Маргасов, 62'), Сергей Терехов, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Кирилл Заика (Жоаозиньо, 66'), Игорь Юрганов, Rodrigao, Данила Прохин (Артур Юсупов, 62'), Сослан Джанаев Предупреждения: Сергей Терехов (44'), Кирилл Заика (63') Удаление: Сердар Азмун (42')

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» все еще лидирует (23 очка), «Сочи» поднялся на третье место (18 очков).