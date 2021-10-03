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    «Байер» разгромил «Арминию» и догнал «Баварию»

    «Арминия» — «Байер»: счет матча 0:4, обзор голов

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    Леверкузенский «Байер» на выезде разгромил «Арминию» (4:0) в матче 7-го тура чемпионата Германии.

    «Байер»
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    «Байер»

    Дублем в составе победителей отметился Патрик Шик, а еще по голу забили Мусса Диаби и Керем Демирбай, реализовавший пенальти.

    Российский вратарь «Байера» Андрей Лунев провел встречу на скамейке запасных.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Арминия — Байер 0:4
    Голы: 0:1 Мусса Диаби (18'), 0:2 Патрик Шик (24'), 0:3 Патрик Шик (57') Арминия: Штефан Ортега, Седрик Бруннер, Амос Пипер, Йоаким Нильссон, Леннарт Циборра (Nathan De Medina, 77'), Мануэль Притль, Алессандро Шёпф (Фабиан Кунце, 62'), Патрик Виммер (Флориан Крюгер, 62'), Масая Окугава, Robin Hack (Эдмилсон Фернандеш, 77'), Фабиан Клос (Bryan Lasme, 77') Байер: Патрик Шик (Лукас Аларио, 75'), Мусса Диаби (Паулинью, 64'), Флориан Вирц (Карим Беллараби, 75'), Amine Adli, Керем Демирбай, Чарлес Арангис (Надим Амири, 75'), Piero Hincapie (Дэйли Синкгравен, 64'), Жонатан Та, Одилон Коссуну, Жереми Фримпонг, Лукаш Градецки Предупреждения: Piero Hincapie (7'), Седрик Бруннер (10'), Патрик Виммер (55'), Леннарт Циборра (67'), Штефан Ортега (90 + 2')

    «Байер» с 16 очками поднялся на 2-е место в турнирной таблице Бундеслиги, уступая «Баварии» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. «Арминия» с 4 очками занимает 16-е место в таблице.

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