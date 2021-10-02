Слуцкий: Нам не хватает качества игры, чтобы создавать моменты на постоянной основе

Главный тренер «Рубина»прокомментировал поражение от« Нижнего Новгорода» (0:1) в матче 10 тур РПЛ

«Как на игру повлияла травма Самошникова? Я не думаю, что именно она как-то сказалась. Так что нет, не сильно повлияла.

Почему не удалось добиться результата? Потому что не забили пенальти при счете 0:0, не реализовали еще какие-то моменты. Когда ты не забиваешь, очень сложно зарабатывать три очка. Мы сейчас не в том состоянии, чтобы систематически взламывать команды, которые очень качественно обороняются. Нам не хватает качества игры, чтобы создавать моменты на постоянной основе», — цитирует Слуцкого «Чемпионат» со ссылкой на «Матч ТВ».