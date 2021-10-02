Игнашевич стал главным тренером «Балтики»

Калининградскаяофициально объявила о назначении на пост главного тренера

Между клубом и 42-летним специалистом, предыдущим местом работы которого было московское «Торпедо», заключен трудовой договор до окончания сезона-2022/2023.

«Мы не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесет пользу клубу и в целом калининградскому футболу.

Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение», — заявил клубной пресс-службе председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков.

Игнашевич сменил на посту главного тренера «Балтики» Евгения Калешина, который подал в отставку после поражения от «Текстильщика» (2:3).

«Балтика», перед которой ставилась задача выхода в РПЛ, после 14 туров ФНЛ занимает 13-е место в таблице с 17 очками.