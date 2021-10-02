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    • Игнашевич стал главным тренером «Балтики»
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    Игнашевич стал главным тренером «Балтики»

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    Калининградская «Балтика» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сергея Игнашевича.

    Сергей Игнашевич
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    Сергей Игнашевич

    Между клубом и 42-летним специалистом, предыдущим местом работы которого было московское «Торпедо», заключен трудовой договор до окончания сезона-2022/2023.

    «Мы не сомневаемся, что громадный опыт Сергея Николаевича принесет пользу клубу и в целом калининградскому футболу.

    Мы рады, что столь известный специалист принял наше приглашение», — заявил клубной пресс-службе председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков.

    Игнашевич сменил на посту главного тренера «Балтики» Евгения Калешина, который подал в отставку после поражения от «Текстильщика» (2:3).

    «Балтика», перед которой ставилась задача выхода в РПЛ, после 14 туров ФНЛ занимает 13-е место в таблице с 17 очками.

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