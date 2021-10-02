«Челси» — «Саутгемптон»: счет матча 3:1, обзор голов

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Трево Чалоба головой на дальней штанге замкнул навес с углового.
На 61-й минуте в ворота лондонцев был назначен пенальти — Ливраменто вошёл в штрафную и его сбил Чилуэлл. Джеймс Уорд-Праус с 11 метров в нижний угол пробил, вратарь прыгнул в другую сторону.
На 77-й минуте гости остались в меньшинстве — Уорд-Праус прямой ногой в кость Жоржиньо сыграл и получил сначала желтую карточку, а после вмешательства ВАР — красную.
На 84-й минуте «Челси» реализовал численное преимущество. Тимо Вернер с близкого расстояния вколотил мяч в сетку ногой после прострела с фланга низом.
А на 89-й минуте, после прострела от лицевой футболисты «Челси» все штанги обстучали, но после одного из ударов Чилуэлл поймал отскок на углу штрафной и мяч пересёк линию ворот.
«Синие» набрали 16 очков и поднялись на первое место в таблице АПЛ, а «святые» с четырьмя очками занимают 17-ю строчку.
16 октября «Саутгемптон» примет на своем поле «Лидс», а «Челси» проведет выездной матч против «Брентфорда».