«Челси» — «Саутгемптон»: счет матча 3:1, обзор голов

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Счет в матче на 9-й минуте открыли хозяева. Трево Чалоба головой на дальней штанге замкнул навес с углового.

На 61-й минуте в ворота лондонцев был назначен пенальти — Ливраменто вошёл в штрафную и его сбил Чилуэлл. Джеймс Уорд-Праус с 11 метров в нижний угол пробил, вратарь прыгнул в другую сторону.

На 77-й минуте гости остались в меньшинстве — Уорд-Праус прямой ногой в кость Жоржиньо сыграл и получил сначала желтую карточку, а после вмешательства ВАР — красную.

На 84-й минуте «Челси» реализовал численное преимущество. Тимо Вернер с близкого расстояния вколотил мяч в сетку ногой после прострела с фланга низом.

А на 89-й минуте, после прострела от лицевой футболисты «Челси» все штанги обстучали, но после одного из ударов Чилуэлл поймал отскок на углу штрафной и мяч пересёк линию ворот.

Футбол. Англия. Премьер-лига Челси — Саутгемптон 3:1 Голы: 1:0 Trevoh Chalobah (9'), 1:1 Джеймс Уорд-Праус (пенальти) (61'), 2:1 Тимо Вернер (84'), 3:1 Бен Чилвел (89') Челси: Эдуард Менди, Trevoh Chalobah, Тьяго Силва, Антонио Рюдигер, Сесар Аспиликуэта, Матео Ковачич (Жоржиньо, 73'), Рубен Лофтус-Чик (Росс Баркли, 83'), Бен Чилвел, Тимо Вернер, Каллум Хадсон-Одои (Мэйсон Маунт, 65'), Ромелу Лукаку Саутгемптон: Адам Армстронг, Нейтан Редмонд (Мохамед Эльюнуссип, 87'), Нейтан Телла (Мусса Дженепо, 73'), Джеймс Уорд-Праус, Ориоль Ромеу Видаль, Тео Уолкотт (Ибраима Диало, 46'), Кайл Уолкер-Питерс, Мохаммед Салису, Ян Беднарек, Valentino Livramento, Алекс Маккарти Предупреждения: Ориоль Ромеу Видаль (34'), Thomas Tuchel (44'), Тьяго Силва (55'), Мохаммед Салису (90 + 1'), Мусса Дженепо (90 + 5') Удаление: Джеймс Уорд-Праус (77')

«Синие» набрали 16 очков и поднялись на первое место в таблице АПЛ, а «святые» с четырьмя очками занимают 17-ю строчку.

16 октября «Саутгемптон» примет на своем поле «Лидс», а «Челси» проведет выездной матч против «Брентфорда».