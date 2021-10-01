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    Тиль: Я был несчастен в «Спартаке». Когда не играешь, ты не чувствуешь себя футболистом

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    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль, на правах аренды выступающий за «Фейеноорд», высказался о том, как он чувствовал себя, выступая за московский клуб.

    Гус Тиль
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    Гус Тиль

    «Я думал, что качество моей игры не так сильно влияет на то, как я чувствую себя за пределами поля. Но когда не играешь, ты не чувствуешь себя футболистом. Я заметил, что из-за этого чувствовал себя несчастным. Но теперь я снова доволен собой», — сказал Тиль в интервью ESPN.

    Также игрок подтвердил информацию о том, что пошел на серьезное сокращение зарплаты ради перехода в клуб из Роттердама.

    «Не знаю, где вы это прочитали… Но могу сказать, что я потерял большую сумму. Конечно, я не буду называть конкретные цифры, но да, я отказался от большой суммы [ради перехода в "Фейеноорд"].

    Возвращение в "Спартак" зимой невозможно. Я останусь в "Фейеноорде" на весь сезон», — сказал он.

    Со старта сезона 23-летний хавбек забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу в 14 матчах за «Фейеноорд». За все время в «Спартаке» он провел 24 официальных матча, в которых отметился 2 голами и 3 ассистами.

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