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    Смолов: На один гол «Локомотив» все-таки наиграл

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    Форвард «Локомотива» Федор Смолов поделился мнением об игре команды в матче 2-го круга группового этапа Лиги Европы с «Лацио» (0:2).

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    «Думаю, на один гол мы все-таки наиграли. Но не забиваем уже в трёх матчах, и это наша проблема. Будем работать над этим. Считаю, что основным моментом стал второй пропущенный мяч, с углового, потому что на тренировках уделяли внимание стандартам соперника.

    Перед этим моментом я предупредил защитника, что, скорее всего, пойдет подача на ближнюю штангу. В итоге не смогли разобраться. После гола римляне играли спокойно.

    Сделали много невынужденных ошибок в первой трети поля, когда начинали свои атаки. Соперник осознанно загонял нас на фланги, откуда мы не могли выбраться», — цитирует Смолова «Матч ТВ».

    В следующем туре «Локомотив» 21 октября примет «Галатасарай», «Лацио» также дома сыграет с «Марселем».

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