Смолов: На один гол «Локомотив» все-таки наиграл

Форвард «Локомотива»поделился мнением об игре команды в матче 2-го круга группового этапа Лиги Европы с «Лацио» (0:2).

«Думаю, на один гол мы все-таки наиграли. Но не забиваем уже в трёх матчах, и это наша проблема. Будем работать над этим. Считаю, что основным моментом стал второй пропущенный мяч, с углового, потому что на тренировках уделяли внимание стандартам соперника.

Перед этим моментом я предупредил защитника, что, скорее всего, пойдет подача на ближнюю штангу. В итоге не смогли разобраться. После гола римляне играли спокойно.

Сделали много невынужденных ошибок в первой трети поля, когда начинали свои атаки. Соперник осознанно загонял нас на фланги, откуда мы не могли выбраться», — цитирует Смолова «Матч ТВ».

В следующем туре «Локомотив» 21 октября примет «Галатасарай», «Лацио» также дома сыграет с «Марселем».