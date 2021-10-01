ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А
  • 23:49
    • «Локомотив» проиграл «Лацио» в Риме
  • 21:51
    • «Спартак» одержал волевую победу над «Наполи»
  • 18:41
    • Кофрие и Литвинов выйдут в старте «Спартака» на матч с «Наполи»
  • 00:12
    • «Тоттенхэм» отгрузил пять мячей словенской «Муре»
  • 23:59
    • «Вест Хэм» нанес поражение «Рапиду»
    Все новости спорта

    Промес рассказал о пользе быть аутсайдером

    Футбол Спартак Футбол России Наполи Футбол Италии Лига Европы Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес прокомментировал победу команды над «Наполи» (3:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Квинси Промес
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Квинси Промес

    «Никто не ожидал, что они так рано забьют. Мы должны изучить этот момент. В таких играх нельзя пропускать так быстро.

    Думаю, что после удаления мы стали играть лучше. У нас очень хорошие эмоции. Не многие думали, что мы обыграем "Наполи" на их поле. Я думаю, все счастливы.

  • Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А
  • Московский «Спартак» одержал выездную победу со счетом 3:2 над «Наполи» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • В такие моменты хорошо быть аутсайдером, чтобы снять давление с некоторых игроков. Мы показали, что нужно быть аккуратным, недооценивая нас. Мы профессиональная команда, и я верил, что мы способны победить. Сегодня мы это показали. Это футбол», — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Локомотив» забить в Риме?
  • «Лацио» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • ЦСКА дома возьмет очки в противостоянии с «Ак Барсом»?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Очередной домашний матч «Магнитки» получится результативным
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Жетысу — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.11
  • Прогноз на матч Спартак — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры