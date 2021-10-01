Промес рассказал о пользе быть аутсайдером

Полузащитник «Спартака»прокомментировал победу команды над «Наполи» (3:2) в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.

«Никто не ожидал, что они так рано забьют. Мы должны изучить этот момент. В таких играх нельзя пропускать так быстро.

Думаю, что после удаления мы стали играть лучше. У нас очень хорошие эмоции. Не многие думали, что мы обыграем "Наполи" на их поле. Я думаю, все счастливы.

В такие моменты хорошо быть аутсайдером, чтобы снять давление с некоторых игроков. Мы показали, что нужно быть аккуратным, недооценивая нас. Мы профессиональная команда, и я верил, что мы способны победить. Сегодня мы это показали. Это футбол», — приводит слова Промеса «Спорт-Экспресс».