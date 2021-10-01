Башич: «Лацио» хочет выиграть группу в Лиге Европы

Полузащитник «Лацио»поделился впечатлениями от победной игры во втором туре группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (2:0).

«Я считаю, что это был идеальный вечер. После победы в римском дерби мы вновь выиграли, и надеюсь, что сможем одержать третью победу до перерыва на матчи сборных.

Я впервые попал в стартовый состав, впервые сыграл перед нашими болельщиками и впервые забил. Вечер сложился как нельзя лучше. Мы хотим выиграть группу и, надеюсь, мы сможем достичь этой цели», — цитирует Башича официальный сайт УЕФА.

В следующем туре «Локомотив» 21 октября примет «Галатасарай», «Лацио» также дома сыграет с «Марселем».