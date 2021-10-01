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    Башич: «Лацио» хочет выиграть группу в Лиге Европы

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    Полузащитник «Лацио» Тома Башич поделился впечатлениями от победной игры во втором туре группового этапа Лиги Европы с «Локомотивом» (2:0).

    Тома Башич
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    Тома Башич

    «Я считаю, что это был идеальный вечер. После победы в римском дерби мы вновь выиграли, и надеюсь, что сможем одержать третью победу до перерыва на матчи сборных.

    Я впервые попал в стартовый состав, впервые сыграл перед нашими болельщиками и впервые забил. Вечер сложился как нельзя лучше. Мы хотим выиграть группу и, надеюсь, мы сможем достичь этой цели», — цитирует Башича официальный сайт УЕФА.

    В следующем туре «Локомотив» 21 октября примет «Галатасарай», «Лацио» также дома сыграет с «Марселем».

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