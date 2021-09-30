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    Жезуш: Я знал, что нам нужно забить больше одного мяча, чтобы победить «Барселону»

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    Главный тренер «Бенфики» Жорж Жезуш прокомментировал победу над «Барселоной» (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Жорж Жезуш
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    Жорж Жезуш

    «Я знал, что нам нужно забить больше одного мяча, чтобы победить "Барселону". Рассчитывал на пропущенный гол в сегодняшней игре, но мы очень здорово сыграли в защите», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

    Команда тренера Роналда Кумана не набрала очков в первых двух турах еврокубка и ни разу не забила, пропустив 6 мячей.

    Среди всех участников группового этапа в данный момент худшие показатели лишь у «Мальме»: шведский клуб также потерпел два поражения и не забил, но при этом пропустил 7 мячей.

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