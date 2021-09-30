Жезуш: Я знал, что нам нужно забить больше одного мяча, чтобы победить «Барселону»

Главный тренер «Бенфики»прокомментировал победу над(3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Я знал, что нам нужно забить больше одного мяча, чтобы победить "Барселону". Рассчитывал на пропущенный гол в сегодняшней игре, но мы очень здорово сыграли в защите», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА.

Команда тренера Роналда Кумана не набрала очков в первых двух турах еврокубка и ни разу не забила, пропустив 6 мячей.

Среди всех участников группового этапа в данный момент худшие показатели лишь у «Мальме»: шведский клуб также потерпел два поражения и не забил, но при этом пропустил 7 мячей.