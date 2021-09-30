Витория о победе над «Наполи»: Я очень счастлив

Главный тренер «Спартака»поделился впечатлениями после победы над(3:2) в Лиге Европы.

«Конечно, это было непросто. Мы еще до игры понимали, что будет трудно. "Наполи" громит соперников, лидирует в серии А. Мы вышли на игру с определенным планом, и тут сразу гол...

Конечно, непросто для всех. Первые 20 минут были сложными. А потом мало-помалу стали создавать моменты, обрели уверенность.

Для меня очень важным был перерыв. Мы немного расслабились, поговорили, уточнили план на второй тайм. В начале второго тайма мы не торопились, старались играть на качество.

Сохраняли ширину, раскачивали соперника. Забили два гола, потом и третий при игре 10 на 10. Отношение к делу, настрой — все было фантастическим со стороны игроков. Я очень счастлив», — сказал Витория «Спорт-Экспрессу».