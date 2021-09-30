Спаллетти: В конце первого тайма пульс игры поменялся

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями после поражения в домашнем матче Лиги Европы от «Спартака» (2:3).

«Мы начали очень хорошо, имели возможность забить второй мяч. Но потом случилось удаление, создавшее сложность. В меньшинстве было тяжело.

В конце первого тайма пульс игры поменялся. Потом мы путались на поле, ошибались. Не удалось удержать игру на том уровне, на котором хотелось», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс».

Также тренер «Наполи» ответил на вопрос, почему он вышел на поле после игры и начал выяснять отношения с судьями.

«Ничего не случилось. Я просто шел. Один из членов штаба "Спартака" показывал какие-то жесты. Я пошел сказать ему, что так нельзя, особенно когда выигрывают.

Конечно, я не совсем доволен результатом. Но нам нужно просто поработать над своей игрой. Впереди еще много матчей.

Не то чтобы мне грустно. Просто надо посмотреть, проанализировать. И понять, как не допускать тех же ошибок. Это был важный матч, но вся борьба еще впереди.

Мы знали, что "Спартак" сильная команда. Не знаю, почему Руй Витория думает, что его недооценили. Хотелось бы узнать, почему у него такое мнение.

Мы уважаем всех соперников. Каждый соперник может победить. Это футбол», — подчеркнул Спаллетти.