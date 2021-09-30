«Лацио» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

Стали известны составы «Лацио» и «Локомотива» на матч второго тура группового этапа Лиги Европы.

Встреча группы E пройдет в Риме и начнется в 22:00 мск.

«Лацио»: Стракоша, Лаццари, Патрик, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто, Катальди, Башич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Запасные: Рейна, Фурланетто, Луис Фелипе, Эскаланте, Лукас Лейва, Акпа-Акпро, Ромеро, Милинкович-Савич, Раду, Моро, Марушич, Муричи.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Марадишвили, Бека-Бека, Куликов, Жемалетдинов, Анджорин, Смолов.

Запасные: Худяков, Савин, Керк, Ненахов, Камано, Сильянов, Иваньков, Петров, Бабкин, Лисакович.

Календарь и таблица Лиги Европы

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Лацио». Коэффициент на его победу — 1.39, на успех «Локомотива» — 9.90, на ничью — 5.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

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