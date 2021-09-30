ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобеда ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • 21:02
    • Смолов и Анджорин сыграют в атаке «Локо» в матче с «Лацио»
  • 18:41
    • Кофрие и Литвинов выйдут в старте «Спартака» на матч с «Наполи»
  • 15:27
    • Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за ЭПО
  • 20:24
    • Стали известны соперники российских волейболистов на домашнем ЧМ-2022
  • 18:38
    • СМИ: Рангник может сменить Кумана в «Барселоне»
    Все новости спорта

    Смолов и Анджорин сыграют в атаке «Локо» в матче с «Лацио»

    «Лацио» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

    Футбол Лига Европы Лацио Футбол Италии Локомотив Футбол России Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Стали известны составы «Лацио» и «Локомотива» на матч второго тура группового этапа Лиги Европы.

    Федор Смолов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Федор Смолов

    Встреча группы E пройдет в Риме и начнется в 22:00 мск.

    «Лацио»: Стракоша, Лаццари, Патрик, Ачерби, Хюсай, Луис Альберто, Катальди, Башич, Педро, Иммобиле, Фелипе Андерсон.

    Запасные: Рейна, Фурланетто, Луис Фелипе, Эскаланте, Лукас Лейва, Акпа-Акпро, Ромеро, Милинкович-Савич, Раду, Моро, Марушич, Муричи.

    «Локомотив»: Гильерме, Рыбчинский, Пабло, Баринов, Живоглядов, Марадишвили, Бека-Бека, Куликов, Жемалетдинов, Анджорин, Смолов.

    Запасные: Худяков, Савин, Керк, Ненахов, Камано, Сильянов, Иваньков, Петров, Бабкин, Лисакович.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Лацио». Коэффициент на его победу — 1.39, на успех «Локомотива» — 9.90, на ничью — 5.85. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь.

    Следить за ходом матча можно тут.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Локомотив» забить в Риме?
  • «Лацио» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • ЦСКА дома возьмет очки в противостоянии с «Ак Барсом»?
  • ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • Очередной домашний матч «Магнитки» получится результативным
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Марсель — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Мура
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кельн — Гройтер Фюрт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры