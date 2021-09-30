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    Куман: Я чувствую поддержку со стороны игроков. Со стороны клуба — не знаю

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    Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман прокомментировал результат матча с «Бенфикой» (0:3) в Лиге чемпионов.

    Роналд Куман
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    Роналд Куман

    «Сложно принять подобный результат. Он не отражает то, что происходило на поле. Несмотря на то, что мы быстро пропустили, мы хорошо играли до 0:2. У нас были явные голевые моменты.

    Они играли быстро и не боялись контратак. Думаю, при первом и втором голе мы должны были лучше защищаться.

    Мы были "мягкими" — вот какое слово можно использовать, но вообще в плане физики многие команды нас превосходят.

    Я не хочу обсуждать уровень этой команды. Все знают, в чем сегодня проблема "Барсы". Невозможно говорить о команде так, будто она такая же, как в прежние годы. Это очевидно.

    Я могу оценивать только свою работу с командой. Я чувствую поддержку со стороны игроков, вижу их отношение к делу. Со стороны клуба — не знаю», — сказал Куман Marca.

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