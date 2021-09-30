Куман: Я чувствую поддержку со стороны игроков. Со стороны клуба — не знаю

Главный тренер «Барселоны»прокомментировал результат матча с(0:3) в Лиге чемпионов.

«Сложно принять подобный результат. Он не отражает то, что происходило на поле. Несмотря на то, что мы быстро пропустили, мы хорошо играли до 0:2. У нас были явные голевые моменты.

Они играли быстро и не боялись контратак. Думаю, при первом и втором голе мы должны были лучше защищаться.

Мы были "мягкими" — вот какое слово можно использовать, но вообще в плане физики многие команды нас превосходят.

Я не хочу обсуждать уровень этой команды. Все знают, в чем сегодня проблема "Барсы". Невозможно говорить о команде так, будто она такая же, как в прежние годы. Это очевидно.

Я могу оценивать только свою работу с командой. Я чувствую поддержку со стороны игроков, вижу их отношение к делу. Со стороны клуба — не знаю», — сказал Куман Marca.