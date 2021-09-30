Бускетс: Если хороший соперник срывается с крючка, он этим пользуется

Полузащитник «Барселоны»прокомментировал поражение отв матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

«Сложно сказать, в каком мы положении. Игры выигрываются в обеих штрафных площадках, и у нас не было решительности в чужой штрафной.

Мы пропустили слишком быстро, но потом мы играли хорошо, создавали моменты, но не забили, а если хороший соперник срывается с крючка, он этим пользуется.

У нас были удары, но я не уверен, был ли хоть один в створ. Статистика говорит о многом — если мы ни разу не попали в цель, значит, мы не создали достаточно хорошие возможности.

Когда мы стали больше давить, "Бенфика" выходила один в один с нашими центральными защитниками. Так мы пропустили два гола», — сказал Бускетс пресс-службе УЕФА.