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    Бускетс: Если хороший соперник срывается с крючка, он этим пользуется

    Футбол Барселона Футбол Испании Португалия Бенфика
    Полузащитник «Барселоны» Серджи Бускетс прокомментировал поражение от «Бенфики» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (0:3).

    Серджи Бускетс
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    Серджи Бускетс

    «Сложно сказать, в каком мы положении. Игры выигрываются в обеих штрафных площадках, и у нас не было решительности в чужой штрафной.

    Мы пропустили слишком быстро, но потом мы играли хорошо, создавали моменты, но не забили, а если хороший соперник срывается с крючка, он этим пользуется.

    У нас были удары, но я не уверен, был ли хоть один в створ. Статистика говорит о многом — если мы ни разу не попали в цель, значит, мы не создали достаточно хорошие возможности.

    Когда мы стали больше давить, "Бенфика" выходила один в один с нашими центральными защитниками. Так мы пропустили два гола», — сказал Бускетс пресс-службе УЕФА.

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